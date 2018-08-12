«Мадонна с младенцем»: Третья Жена Тарасова опубликовала фото с маленькой дочкой
Дочери футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и его третьей супруги Анастасии исполнился месяц. По такому случаю молодая мама опубликовала фото с новорожденной дочкой и рассказала о первом визите в клинику, где малышке сделали прививку.
- Вот уже нашей доченьке и месяц, - подписала новоиспеченная мать-модель фото, на котором она держит кроху. - Я до сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой, какой я себе ее и представляла. Сегодня были в клинике. Все, слава Богу, замечательно! Сдали анализы и сделали прививку. Ох, это для меня самое сложное в жизни, у меня сердце кровью обливается, когда она плачет из-за уколов и забора крови. Когда с сестренками ходила - тоже самое было. У кого так? И да, наша барышня будет высокой.
Поклонники пары не стали скромничать и уже назвали новое фото «Мадонна с младенцем».
- У малышки папа и мама высокие, так почему она не может быть высокой? - написала одна из подписчиц.
Но были и другие комментарии в духе: «То, что врачи говорят, можете мимо ушей пропустить. Адекватная мама никогда не будет делать прививки своему чаду».
Набежали и хейтеры, которые нашли недостатки и в этом милом снимке.
- Фото очень красивое, но будьте в следующий раз внимательней: ребенок обкакался, - выискала к чему придраться одна из Интернет-пользователей. - Надо было либо поменять ползунки, либо прикрыть. Хотя эта вина фотографа, который не заметил.
Только за сутки пост Тарасовой собрал десятки тысяч лайков.