«Мадонна с младенцем»: Третья Жена Тарасова опубликовала фото с маленькой дочкой

12 Авг. 14:00 2018-08-12T18:23:17+03:00

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Дочери футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и его третьей супруги Анастасии исполнился месяц. По такому случаю молодая мама опубликовала фото с новорожденной дочкой и рассказала о первом визите в клинику, где малышке сделали прививку.

- Вот уже нашей доченьке и месяц, - подписала новоиспеченная мать-модель фото, на котором она держит кроху. - Я до сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой, какой я себе ее и представляла. Сегодня были в клинике. Все, слава Богу, замечательно! Сдали анализы и сделали прививку. Ох, это для меня самое сложное в жизни, у меня сердце кровью обливается, когда она плачет из-за уколов и забора крови. Когда с сестренками ходила - тоже самое было. У кого так? И да, наша барышня будет высокой.

kostenko.94 Фотография от чудесного дуэта @babybar.moscow #onemonth #1месяцжизни #motherandbaby #daughter

Поклонники пары не стали скромничать и уже назвали новое фото «Мадонна с младенцем».

- У малышки папа и мама высокие, так почему она не может быть высокой? - написала одна из подписчиц.

Но были и другие комментарии в духе: «То, что врачи говорят, можете мимо ушей пропустить. Адекватная мама никогда не будет делать прививки своему чаду».

Набежали и хейтеры, которые нашли недостатки и в этом милом снимке.

- Фото очень красивое, но будьте в следующий раз внимательней: ребенок обкакался, - выискала к чему придраться одна из Интернет-пользователей. - Надо было либо поменять ползунки, либо прикрыть. Хотя эта вина фотографа, который не заметил.

Только за сутки пост Тарасовой собрал десятки тысяч лайков.