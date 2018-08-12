«Даже порноактрисы ведут себя скромнее»: разгневанные поклонники осудили «Мисс Россия» Татьяну Котову за фото в откровенном купальнике
Разгневанные поклонники обрушились на «Мисс Россия» Татьяну Котову - красавица сейчас занимается сольной карьерой, за излишнюю откровенность в снимках, которые она публикует. Предвидя шквал недовольства, Татьяна подписала под фото, где она в купальнике, следущее:
- Знаю-знаю! Сейчас начнется: отписываюсь и ухожу читать Шекспира в оригинале или работы по ядерной энергетике.
И как в воду глядела.
- Кроме тела на этой странице ничего интересного! - написал кто-то в комментариях.
- Вы думаете смысл жизни в том, чтобы пантоваться грудью и попой? - поддержал его другой. - Вы деградируете и становитесь все больше похожи на животных.
- Даже порно актрисы себя скромнее ведут, - вторит третий. - Фотошоп - полный поп.
А еще ей дали совет: «Вам бы, сударыня, продюсера поменять. Сколько, извиняюсь, можно попой трясти как малолетка. Вы достойны большего и в плане эстетики, и в плане популярности».
Однако были и такие, кто заступился за Татьяну:
- Боже, как вы прекрасны. Да такой фигуре как ваша можно только позавидовать!
Или вот: «Шикарные формы, вообще Танюша роскошная девушка!»