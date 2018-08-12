2018-08-12T16:10:31+03:00
Общество

«Это что, вы?»: фанаты не узнали Викторию Лопыреву на фото

В бой с подписчиками-критиками вступила будущая теща Николая Баскова
ГОШЕВ Игорь
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Виктория на заре своей модельной карьеры. Фото: архив модельного агентства "Имидж-Элит".Виктория на заре своей модельной карьеры. Фото: архив модельного агентства "Имидж-Элит".
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Красавица Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону по праву считается самой сексуальной блондинкой России. После того как модель стала официальным послом Чемпионата мира по футболу-2018, число ее подписчиков растет как на дрожжах. Невеста Николая Баскова - о своей помолвке пара громко заявила пару лет назад, радует подписчиков снимками в разных амплуа.

Однако последний сбил поклонников с толку «Это что, вы?» и «На Памелу Андерсон похожа».

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How you see the World depends on how you look (c)
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В диалог с такими комментаторами вступила мама красавицы Ирина.

- Забавно слышать «похожа на себя», «не похожа на себя», особенно от людей, которые никогда в жизни тебя не видели, - написал она. - У настоящей женщины тысяча лиц, а вот сердце - всего одно.

Ее поддержал другой Интернет-пользователь:

- По поводу частой смены образов - так это и есть задача и работа моделей.

Еще один подписчик не удержался от восторженного комплимента: «Какая прекрасная! Никогда вас такой не видели».

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Intuition... GPS of the soul... is yours turned on? I have never been able to turn mine OFF
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