«Это что, вы?»: фанаты не узнали Викторию Лопыреву на фото

12 Авг. 16:10 2018-08-12T16:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Красавица Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону по праву считается самой сексуальной блондинкой России. После того как модель стала официальным послом Чемпионата мира по футболу-2018, число ее подписчиков растет как на дрожжах. Невеста Николая Баскова - о своей помолвке пара громко заявила пару лет назад, радует подписчиков снимками в разных амплуа.

Однако последний сбил поклонников с толку «Это что, вы?» и «На Памелу Андерсон похожа».

lopyrevavika How you see the World depends on how you look (c)

В диалог с такими комментаторами вступила мама красавицы Ирина.

- Забавно слышать «похожа на себя», «не похожа на себя», особенно от людей, которые никогда в жизни тебя не видели, - написал она. - У настоящей женщины тысяча лиц, а вот сердце - всего одно.

Ее поддержал другой Интернет-пользователь:

- По поводу частой смены образов - так это и есть задача и работа моделей.

Еще один подписчик не удержался от восторженного комплимента: «Какая прекрасная! Никогда вас такой не видели».

lopyrevavika Intuition... GPS of the soul... is yours turned on? I have never been able to turn mine OFF

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева до и после пластики: как выглядела раньше невеста Николая Баскова

Эффектная внешность 35-летней невесты Николая Баскова вызывает в соцсетях жаркие споры. Не девушка, а мечта: коронованная красавица (в 2003 году Виктория выиграла титул «Мисс Россия»), блондинка с бесконечными ногами и стройными формами. Но заглянув в фотоархив «КП», мы поняли, что Лопырева проделала за эти годы просто колоссальную работу над собой. Мало кто помнит, что после конкурса «Мисс Россия» красавица стала стремительно набирать вес... (подробности)