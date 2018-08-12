В Ростовской области воришку вычислили по перчатке
В Ростовской области полицейским удалось по горячим следам раскрыть преступление, благодаря улике, которую оставил на месте предполагаемый воришка.
Так, в полицию Азова обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропали деньги и ювелирные украшения. Сумму похищенного хозяйка имущества оценила в 70 тысяч рублей.
Стражи порядка сразу же выехали на место ЧП и обнаружили важную находку - подозреваемый оставил перчатку со своими следами.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в ходе дальнейшей работы было установлено, что изъятая вещь принадлежит ранее судимому 25-летнему местному жителю, отбывавшему наказание за совершение другого преступления.
Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах лишения свободы.