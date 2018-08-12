2018-08-12T16:24:18+03:00
Общество

В Ростовской области воришку вычислили по перчатке

Добычей злоумышленника стали деньги и ювелирные украшения
Ольга ГОПАЛО
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Добычей злоумышленника стали деньги и ювелирные украшения.Добычей злоумышленника стали деньги и ювелирные украшения.Фото: Николай КРИВИЧ
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В Ростовской области полицейским удалось по горячим следам раскрыть преступление, благодаря улике, которую оставил на месте предполагаемый воришка.

Так, в полицию Азова обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропали деньги и ювелирные украшения. Сумму похищенного хозяйка имущества оценила в 70 тысяч рублей.

Стражи порядка сразу же выехали на место ЧП и обнаружили важную находку - подозреваемый оставил перчатку со своими следами.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в ходе дальнейшей работы было установлено, что изъятая вещь принадлежит ранее судимому 25-летнему местному жителю, отбывавшему наказание за совершение другого преступления.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах лишения свободы.

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