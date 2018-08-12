В Ростове-на-Дону во время субботника собрали 544 тонны мусора

12 Авг. 17:27 2018-08-12T18:17:53+03:00

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В субботу, 11 августа, в Ростове-на-Дону состоялся очередной городской субботник. Как рассказали в администрации города, на улицы донской столицы вышли порядка 3,5 тысячи человек. Они и привели город в порядок - убрали мусор, покосили сорняки, очистили стены и заборы от объявлений и граффити, подмели тротуары и прошлись вдоль берегов. В итоге, в общей сложности было собрано и вывезено 544 тонны мусора. В субботнике были задействованы 126 спецмашин.

В частности, в числе прочего, на Северном активисты убрали территорию кладбища, берега вдоль реки Темерник и парк «Дружба». В центре убраны улица Левобережная, мемориал «Тачанка», Площадь Советов, склоны сквера им. Г. Я. Седова, Казанская лестница, а также проспект Буденновский и другие окрестные улицы. Кроме того, был наведен порядок в парках и на острове Зеленый.