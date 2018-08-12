2018-08-12T18:16:37+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону неизвестные с ножом напали на сотрудницу хостела

Испуганная женщина отдала все деньги и золото
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В гостиницу зашли двое неизвестных и, угрожая ножом, заставили отдать деньги из кассы.В гостиницу зашли двое неизвестных и, угрожая ножом, заставили отдать деньги из кассы.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону жертвой преступления стала администратор хостела. Испуганная женщина позвонила в донскую полицию и рассказала, что в гостиницу зашли двое неизвестных и, угрожая ножом, заставили отдать деньги из кассы и ювелирные украшения, которые были на ней. Женщина выполнила требования злоумышленников, но успела их хорошенько рассмотреть. А когда парочка - мужчина и женщина, ушли восвояси, сразу же набрала номер телефона полиции «02».

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, стражам порядка удалось напасть на след подозреваемых. Ими оказались - ранее судимый 29-летний ростовчанин и его 27-летняя знакомая. Они уже успели продать награбленное, а деньги потратить. В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Вынесение приговора они будут дожидаться за решеткой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24