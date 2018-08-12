В Ростове-на-Дону неизвестные с ножом напали на сотрудницу хостела

12 Авг. 18:06 2018-08-12T18:16:37+03:00

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В Ростове-на-Дону жертвой преступления стала администратор хостела. Испуганная женщина позвонила в донскую полицию и рассказала, что в гостиницу зашли двое неизвестных и, угрожая ножом, заставили отдать деньги из кассы и ювелирные украшения, которые были на ней. Женщина выполнила требования злоумышленников, но успела их хорошенько рассмотреть. А когда парочка - мужчина и женщина, ушли восвояси, сразу же набрала номер телефона полиции «02».

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, стражам порядка удалось напасть на след подозреваемых. Ими оказались - ранее судимый 29-летний ростовчанин и его 27-летняя знакомая. Они уже успели продать награбленное, а деньги потратить. В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Вынесение приговора они будут дожидаться за решеткой.