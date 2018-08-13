2018-08-13T09:54:32+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону сбитый светофор привязали веревкой к столбу, чтобы не упал

Горожане оценили действия ремонтников
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП от пользователя ВК Анастасии Ксоло из группы "Ростов Главный".Фото с места ЧП от пользователя ВК Анастасии Ксоло из группы "Ростов Главный".
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Ростовчане удивляются оперативному ремонту светофора на проспекте 40-летия Победы. Очевидцы рассказали, что 12 августа в 20:30 на пересении с переулком Молочным произошло ДТП. Автомобилист "не вошел в поворот" и врезался в светофорный столб. От удара последний накренился и грозил рухнуть на тротуар, но приехали дорожные рабочие и привязали его веревочкой к другой опоре, стоящей на противоположной стороне проезжей части.

- Как тебе такое, Илон Маск? - написала в социальной сети очевидица Анастасия, выложившая фотографии с места происшествия.

Впрочем, большинство горожан не увидело в данном инциденте ничего курьезного. Люди надеются, что рабочие просто не хотели шуметь посреди ночи, но сегодня днем нормально отремонтируют светофор.

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