В Ростове-на-Дону синоптики на этой неделе обещают до плюс 35 градусов жары

СЕГОДНЯ 10:03 2018-08-13T11:03:47+03:00

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Ростов-на-Дону на этой неделе ждет жаркая погода - до плюс 35 градусов выше нуля и без дождей. Такую погоду обещают синоптики. Так, в понедельник, 13 августа, днем воздух прогреется до плюс 31 градуса тела.

Во второй половине дня возможно облачно и преимущественно без осадков. Со вторника, 14 августа, столбики термометров начнут ползти вверх. В дневные часы до плюс 32 градусов и практически безветренно. В среду, 15 августа, ясно и до плюс 33.

До конца недели метеорологи прогнозируют в дневное время до плюс 34-35 градусов выше нуля. Ветер восточный будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. В четверг, 16 августа, его порывы будут достигать одиннадцати метров. С пятницы, 17 августа, набегут тучки, но осадков не ожидается.

Атмосферное давление ниже нормы - до 754 миллиметров ртутного столба.