Ростов-на-Дону оказался в тройке самых щедрых городов-миллионников России

СЕГОДНЯ 10:06 2018-08-13T10:09:26+03:00

Больше, чем в южной столице, на благотворительность тратят только жители Москвы и Уфы

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Южная столица вошла в ТОП-3 самых щедрых городов России: к такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги», изучив суммы денежных переводов на благотворительность среди пятнадцати городов-миллиоников страны.

- В исследовании использовались данные за январь-июнь 2018 и 2017 годов, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в компании. - Средний онлайн-перевод ростовчан на благотворительность составляет 880 рублей — больше за раз отправляют только москвичи и уфимцы (1130 и 990 рублей соответственно). И этот размер перевода вырос за год аж на 69 процентов.

В целом по России россияне отправляют на благотворительность за один перевод в среднем 870 рублей — это, кстати, меньше, чем было год назад, на 10 процентов, хотя количество самих переводов выросло более чем на 40 процентов, а их общая сумма — на четверть.

В целом по ЮФО средний перевод меньше, чем в Ростове-на-Дону, - 860 рублей. Если сравнивать с другими федеральными округами, то меньше всего в среднем за раз на благотворительность переводят в Сибири (660 рублей), а больше всего — на Дальнем Востоке (1410 рублей).

СРАВНИ-КА!

Рейтинг российских городов-миллионников по средним переводам на благотворительность (в скобках — сравнение с 2017-м):

1. Москва — 1130 рублей (+20%),

2. Уфа — 990 рублей (+65%),

3. Ростов-на-Дону — 880 рублей (+69%),

4. Санкт-Петербург — 820 рублей (+11%),

5. Казань — 810 рублей (+56%),

6. Нижний Новгород — 750 рублей (+53%),

7. Новосибирск — 745 рублей (+6%),

8. Екатеринбург — 730 рублей (+62%),

9. Красноярск — 680 рублей (-60%),

10. Пермь — 670 рублей (+63%),

11. Челябинск — 640 рублей (+28%),

12. Воронеж — 620 рублей (+15%),

13. Самара — 615 рублей (+6%),

14. Волгоград — 580 рублей (-22%),

15. Омск — 470 рублей (+9%).