Ростов-на-Дону оказался в тройке самых щедрых городов-миллионников России
Южная столица вошла в ТОП-3 самых щедрых городов России: к такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги», изучив суммы денежных переводов на благотворительность среди пятнадцати городов-миллиоников страны.
- В исследовании использовались данные за январь-июнь 2018 и 2017 годов, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в компании. - Средний онлайн-перевод ростовчан на благотворительность составляет 880 рублей — больше за раз отправляют только москвичи и уфимцы (1130 и 990 рублей соответственно). И этот размер перевода вырос за год аж на 69 процентов.
В целом по России россияне отправляют на благотворительность за один перевод в среднем 870 рублей — это, кстати, меньше, чем было год назад, на 10 процентов, хотя количество самих переводов выросло более чем на 40 процентов, а их общая сумма — на четверть.
В целом по ЮФО средний перевод меньше, чем в Ростове-на-Дону, - 860 рублей. Если сравнивать с другими федеральными округами, то меньше всего в среднем за раз на благотворительность переводят в Сибири (660 рублей), а больше всего — на Дальнем Востоке (1410 рублей).
СРАВНИ-КА!
Рейтинг российских городов-миллионников по средним переводам на благотворительность (в скобках — сравнение с 2017-м):
1. Москва — 1130 рублей (+20%),
2. Уфа — 990 рублей (+65%),
3. Ростов-на-Дону — 880 рублей (+69%),
4. Санкт-Петербург — 820 рублей (+11%),
5. Казань — 810 рублей (+56%),
6. Нижний Новгород — 750 рублей (+53%),
7. Новосибирск — 745 рублей (+6%),
8. Екатеринбург — 730 рублей (+62%),
9. Красноярск — 680 рублей (-60%),
10. Пермь — 670 рублей (+63%),
11. Челябинск — 640 рублей (+28%),
12. Воронеж — 620 рублей (+15%),
13. Самара — 615 рублей (+6%),
14. Волгоград — 580 рублей (-22%),
15. Омск — 470 рублей (+9%).