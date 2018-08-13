В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают огромного рака

СЕГОДНЯ 10:18 2018-08-13T12:45:56+03:00

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В социальных сетях появилась новая тема для дискуссий. Повод дал житель Ростова, который опубликовал снимок членистоногого.

- Ростовский рак-великан, - написал молодой человек. - Есть его не стали - сфотографировали и отпустили в воду.

Не все жители согласились с тем, что он огромный. Некоторые напомнили, что на самом деле это обычный размер рака, просто об этом забыли.

- Раньше в Маныче один из пяти таким был, - написали в комментариях знающие люди.

Кстати, ученые говорят, что последние пять лет действительно наблюдается тенденция сокращения численности раков, а также уменьшения его размеров. Причину видят в осолонении воды. Наиболее крупных представителей членистоногих (более 14 сантиметров) еще можно выловить в бассейне реки Сал и Усть-Манычском водохранилище, а вот в Дону они, увы, значительно меньше по размеру. Потому этого можно, наверное, уже причислить к гигантам.