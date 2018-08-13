СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-13T10:21:56+03:00

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В Ростовской области зарегистрирован 25 случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются клещи. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор. Известно, что в лидерах по числу заболевших традиционно Сальский район Дона. Там в этом году уже зафиксировано четыре случая. Кроме того, по три пациента, которым поставлен этот диагноз, в Ремонтненском и Зимовниковском районах. Еще по два - в Целинском, Пролетарском, Дубовском. Также известно, что по одному заболевшему есть в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском; Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Белокалитвенском, Волгодонском и Аксайском районах.

Несмотря на широкий охват, эпидемиолги говорят, что по сравнению с тем же периодом прошлого года, число пациентов снизилось в 1,4 раза. В том числе по причине того, что люди не занимаются самолечением. А обращаются за медицинской помощью в травмпункт, чтобы снять кровопийцу или вызывают скорую помощь, если почувствовали недомогание.