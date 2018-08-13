В Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по зебре

СЕГОДНЯ 10:57 2018-08-13T12:32:18+03:00

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В воскресенье, 12 августа, в больницу доставлена 39-летняя женщина, которую сбила машина. Как сообщили «КП-Ростов» в донской автоинспекции, авария случилась около шести часов вечера на улице Ленина.

- По предварительным данным, 32-летняя водитель Opel допустила наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу, - пояснили в ведомстве.

По факту проводится проверка, сотрудники выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

В социальных сетях также сообщают о другой аварии, которая случилась 12 августа. На проспекте Буденновский машина сбила ростовчанку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

- Сбили женщину средних лет, лежала, не шевелилась, но когда приехала скорая, она стала двигать ногами, - написал очевидец в соцсетях. - Не перебегайте дорогу в неположенном месте!