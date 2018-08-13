СЕГОДНЯ 11:33 2018-08-13T11:33:35+03:00

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет в ближайшие дни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где в Ростове-на-Дону планируют отключение света с 14 по 20 августа 2018

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Отключение света в Ростове-на-Дону с 14 по 20 августа 2018: когда и на каких улицах. В донской столице в ближайшие дни планируются отключения света. Известно, что электроэнергии не будет в домах, расположенных в разных районах города (точный список домов и график отключений смотрите ниже, - прим. автр.).

Сообщается, что все это время там будут проводится профилактические работы, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет

14 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Нижегородская 43-49А, Б, В, Г, 34-112; ул. Листопадова 100-108, 176-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69

- Просп. 40-летия Победы 53Б, 53В, 53Д, 53Е, 55А, 55Б, 55В, 55Д, 55Г, 55Е

- пер. Глиссерный 1-53, 2-52; ул. Портовая 181-207

ул. Артемовская 2-22; ул. Володарского 1-я 1-29, 2-22; ул. Володарского 2-я 18-74, 31-85, 36, 52, 64; ул. Гастелло 17-37, 26-36; ул. Горбачёва 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 23-77, 30-94; ул. Интернациональная 1-9, 10-48, 17-37, 23; ул. Литвинова 21-25, 35-41

- ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная; С/Т «Темерник»

ул. Беляева 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2

- ул. Серафимовича 74, 85; ул. Шаумяна 102, 104; ул. Социалистическая 89-99, 94-98, 80-88, 108; просп. Ворошиловский 41; ул. Б. Садовая 80

- ул. Б. Садовая 80; ул. Серафимовича 87-115, 92-108; пер. Газетный 33; ул. Социалистическая 86-88, 96-98; просп. Ворошиловский 37, 41; ул. Шаумяна 102

14 августа с 09:00 до 16:00:

- пл. Круглая 1; ул. 3-я Кольцевая 1А

14 августа с 10:00 до 12:00:

- ул. Летописная 27, 28, 29, 31, 32Б

14 августа с 13:00 до 15:00:

- просп. Коммунистический 6-8; 8/2; 10

с 14 до 17 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Нансена 249-265; ул. Турмалиновская 2-16, 1-21; ул. Калиновская 2-22, 1-25; ул. Сельская 1-25, 2-24; ул. Константиновская 2-18; пер. Шарнирный 2-8, 1-13; пер. Автомобильный 2-16, 1-21; пер. Семафорный 1-13, 2-14; пер. Казахстанский, пер. Искрянский

15 августа с 09:00 до 20:00:

- ул. Каяльская 2-114; ул. Путевая 1-55

15 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Бородина 1-23, 10-54; пер. Вешенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34, 51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Лесная 34, 52Б, 57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-39, 2-26; ул. Чайковского 1-23, 2-26

- ул. Ларина 18, 24, 24А (Школа); ул. Погодина 16; ул. Герасименко 7, 11, 13, 13А

15 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Ларина 4, 6, 6А, 6/1, 10, 12, 14, 16; ул. Герасименко 3, 3/1; ул. Погодина 13, 15, 15/1 ,17; пер. Ашхабадский 12, 14

15 и 16 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Закруткина 38-62, 35-47; ул. Советская 32-44; ул. Мясникова 75-93; ул. 1-я линия 14-40, 15-31; ул. 3-я линия 20-32, 15-33; ул. 5-я линия 2-26, 1-31; ул. 7-я линия 1-21, 2-20; ул. 9-я линия 2-4

- ул. 9-я линия 1-19, 2-20; ул. 11-я линия 1-9, 2-12; ул. Закруткина 31-35; ул. Советская 26-32

15 августа с 10:00 до 12:00:

- ул. Акмолинская 75-95, 82-102; ул. Лесопарковая 147-165, 170-186; ул. Мечётинская 78-98, 81-105; ул. Петрозаводская 95-119, 100; ул. Чукотская 33-93, 40-100

15 августа с 13:00 до 15:00:

- ул. Доватора 135; ул. Мадояна 205; ул. Объединения 77; ул. Чудная 10, 14

16 августа с 10:00 до 12:00:

- ул. Белостокская 31А, ул. Еременко 31А

16 августа с 13:00 до 15:00:

- ул. Бусыгина 2, 2А, 7-11; ул. Васильева 1-7; ул. Сурмача 2-6, 5; ул. Яковлева 8-12, 11-15

17 августа с 09:00 до 16:00:

СНТ «Светлый путь»

17-18 августа с 09:00 до17:00:

ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-72, 27-95; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Саши Чебанова 6-14, 9-17; пер. Буревестник 5-11, 10-12; ул. Межевая 84-158, 89-123; ул. Нагорная 73-137, 88-130; просп. Ставского 1, 30-38; ул. Трудящихся

17 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Нижегородская 43-49А, Б, В, Г, 34-112; ул. Листопадова 100-108, 176-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69

20 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Налбандяна 51-65, 44-60; ул. 14-я линия 21-61, 32-62; ул. 12-я линия 58-78, 51-69; ул. Ченцова 60-74

* По данным Донэнерго.