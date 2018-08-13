2018-08-13T12:21:17+03:00
Спорт

Билеты на футбольный матч "Ростов" - "Енисей": открыта онлайн-продажа

На "Ростов-Арену" можно попасть за 150 рублей
Илья БОГОМОЛОВ
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Началась продажа билетов на матч "Ростов" - "Енисей".Началась продажа билетов на матч "Ростов" - "Енисей".Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Футбольный клуб "Ростов" сообщает о старте онлайн-продажи билетов на матч с "Енисеем", который состоится на "Ростов-Арене" в воскресенье, 19 августа, в 21:30. Самые дорогие места (в скайбоксах) - по 10 тысяч рублей. VIP-ложи - по 4-5 тысяч. Ну а билеты категории "стандарт" - от 150 до 500 рублей.

В кассы стадионов билеты пока не поступали, это произойдет позже.

Цены на билеты. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Цены на билеты.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- Напомним следующие нововведения, которые действуют в новом сезоне. Для детей младше 13 лет предусмотрен бесплатных вход на матчи "Ростова" при покупке билета для взрослого в кассах стадионов "Олимп-2" или "Ростов-Арены". Для пенсионеров действует 50% скидка при предъявлении в кассе соответствующего удостоверения, - сообщает пресс-служба "желто-синих".

Добавим, что "Енисей" по итогам прошедшего сезона впервые попал в Российскую премьер-лигу. Ожидается, что "Ростов" на своей домашней арене станет для него серьезным соперником.

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