2018-08-13T13:03:43+03:00
Общество

В Ростовской области ожидаются кратковременный дождь и гроза

Но ливень не спасет от чрезвычайной пожароопасности
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области ожидают кратковременный дождь с грозойВ Ростовской области ожидают кратковременный дождь с грозой
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В Ростовской области ожидают кратковременный дождь с грозой. По информации гидрометцентра, ветер будет переменных направлений от трех до восьми метров в секунду, а при грозе порывы до 16 м/с.

- Температура воздуха ночью +14+19 С, местами до 8С, - говорится в прогнозе синоптиков. - Днем по югу и востоку до 35С.

Дожди не спасут регион от чрезвычайной пожароопасности, в связи с этим спасатели просят жителей не забывать про элементарные правила поведения на природе (не сжигать мусор, не разводить костры, не выбрасывать непотушенные сигареты и пр.)

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