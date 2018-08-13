До конца года в Ростовской области будут капитально отремонтированы свыше тысячи многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 12:43 2018-08-13T12:43:26+03:00

В рамках региональной программы на эти цели направлено более 3 млрд рублей

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К настоящему времени в Ростовской области в рамках региональной программы по капитальному ремонту завершено приведение в порядок трети многоквартирных домов, включенных в план на текущий год (а это более тысячи жилых зданий), сообщил журналистам в ходе инспекционной поездки в Аксайский район замминистра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

- Только за последнюю неделю было отремонтировано 17 домов, - уточнил он. - Причем, эта региональная программа действует не только в крупных населенных пунктах области, а на всей территории нашего региона. В текущем году, например, ремонт ведется в двенадцати городах и почти трех десятках районов. На эти цели направлено свыше 3 млрд рублей.

Былков отметил, что работы ведутся в соответствии с графиками, а по некоторым объектам, как, например, в 73-квартирной кирпичной пятиэтажке 1968 года постройки на ул. Институтской, 8, в пос. Рассвет Аксайского района.

Ранее, напомним, глава областного жилищно-коммунального ведомства Андрей Майер рассказывал «КП» - Ростов-на-Дону», что за четыре неполных года реализации региональной программы по капремонту на ее исполнение потратили 7,7 млрд рублей, за счет которых отремонтировали 1843 дома (десятая часть от общего числа объектов, включенных в список).

Собираемость взносов с населения на капремонт выросла и в настоящее время составляет 91 процент.