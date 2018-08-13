2018-08-13T13:26:26+03:00
Общество

В Неклиновском районе горело здание конной школы

Пожар случился в казачьем центре
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В минувшее воскресенье, 12 августа, около шести часов вечера в службы экстренного реагирования позвонили из хутора Новозолотовка Неклиновского района. По словам очевидцев, на улице Транспортной загорелось здание казачьего центра имени Герасименко.

- Пожар произошел в одноэтажном строении конно – спортивной школы на площади 45 квадратных метров, - рассказали в региональном МЧС. - Пострадавших нет.

В тушении принимали участие четыре человека, которые достаточно быстро (за 15 минут) справились с ликвидацией огня. Причина возгорания пока неизвестна, на месте работают дознаватели.

Напомним, весной прошлого года в пожаре на ростовской конюшне погибли шесть лошадей. Животные просто испугались выходить из пылающего здания. Огонь уничтожил большую часть помещения, где занимались с детьми-инвалидами.

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