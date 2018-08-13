В Ростовской области пенсионерка, забрав чужие деньги из банкомата, оказалась под следствием

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-13T14:03:29+03:00

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Как сообщает полиция на транспорте, инцидент произошел на территории пригородного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Молодой человек так спешил на электричку, что забрав пластиковую карту из банкомата, оставил там деньги. Житель станицы Ольгинской понял это, когда уже находился в дороге. На следующий день он вернулся, чтобы попросить полицейских о помощи.

Стали проверять камеру банкомата и выяснили, что следом за потерпевшим к терминалу подошла женщина. Вместо того, чтобы обратиться в стражам порядка или позвонить на горячую линию банка, она спрятала чужие деньги в карман.

- В результате проведенного комплекса мероприятий транспортные полицейские задержали подозреваемую в совершении этого преступления, - рассказали в управлении на транспорте МВД России по СКФО. - Ею оказалась 56-летняя местная жительница. В ходе следствия женщина дала признательные показания.

Жительнице Ростова грозит до пяти лет лишения свободы.