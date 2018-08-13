2018-08-13T14:51:45+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону перевернулся МАЗ с колесами от поезда

Причиной ДТП мог стать плохо закрепленный груз
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня днем, 13 августа, в Ростове на улице 1-ой Луговой, 19 произошло ДТП: на двухполосной дороге перевернулся грузовик МАЗ. Фотографии с места происшествия опубликованы в социальной сети. Судя по снимкам, автомобиль перевозил колеса железнодорожного состава. В комментариях ростовчане пишут, что водитель плохо закрепил данные предметы, что и послужило причиной аварии.

- Скорее всего, причина в грузе. Он тяжелый, подвижный и не был должным образом закреплен. При движении и маневрировании он сместился, а вместе с ним и центр тяжести. Этого хватило, - предположил пользователь Дмитрий Сухарев.

При этом сообщается, что никто не пострадал. Столкновения грузовика с другими автомобилями чудом удалось избежать.

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