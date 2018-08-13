Ростовчанин предложил способ ликвидировать заторы на пересечении Зорге и Стачки

СЕГОДНЯ 15:48 2018-08-13T15:48:31+03:00

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На сайте "Активный ростовчанин" некий Сергей Стребков опубликовал инициативу по улучшению движения на пересечении улицы Зорге и проспекта Стачки.

- При движении по Стачки со стороны Малиновского на перекрестке постоянно затор из-за того, что дорога двухполосная, и левая полоса постоянно занята автомобилями, которые поворачивают налево, - пишет мужчина. - Предлагаю перенести светофор и стоп-линию на проспекте Стачки на 12-15 метров вперед в сторону улице Зорге, где дорога расширяется до трех полос, но не пересекает поток машин, движущихся со стороны Зорге. Это значительно увеличит пропускную способность перекрестка при сохранении безопасности движения.

При этом инициатор отмечает, что затраты на перенос светофора должны быть незначительными. Его предложение должно набрать 500 голосов "за", чтобы его рассмотрели городские власти.