В Ростове-на-Дону с 14 августа отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-13T16:18:06+03:00

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В администрации Ростова-на-Дону сообщают о плановых отключениях холодной воды. В частности, известно, что краны опустеют с восьми часов утра вторника, 14 августа. Причем воды в некоторых домах не будет до часа ночи 15 августа.

Речь идет о зданиях, расположенных в Северном жилом массиве донской столицы, а именно в границах: улица Орбитальная, домов №13 и №15, а также улица Венеры, 21 и МЖК «Спутник». Как добавили в мэрии, там все это время будут проводиться работы по переврезке объекта.

Кроме того, в донской столице пройдут и отключения света. Их следует ждать с 14 по 20 августа. Речь идет о домах, расположенных в разных районах города (точный список домов и график отключений смотрите ниже, - прим. автр.). Горожан попросили с пониманием отнестись к проведению плановых работ, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.