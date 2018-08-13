2018-08-13T16:03:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону канал «Пятница» снял программу о еде

Программа «Еда, я люблю тебя!» выйдет в эфир 8 сентября
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону сняли программу о еде. Фото: телеканал "Пятница"В Ростове-на-Дону сняли программу о еде. Фото: телеканал "Пятница"
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В Ростове-на-Дону завершились съемки программы «Еда, я люблю тебя». Они проходили в течение четырех дней, за которые ведущие познакомились с блюдами донской кухни в исполнении разных шеф-поваров. Уже известно, что программа войдет в восьмой сезон проекта, а покажут ее скоро - 8 сентября.

Напомним, авторы называют «Еда, я люблю тебя!» гастропутеводителем и первым кулинарным трэвел-шоу. В новом сезоне телезрителей и поклонников проекта ждут некоторые изменения. Впервые в истории этой кулинарной программы ведущей станет девушка – Диля Долинская. Она заменит самого опытного гастроэксперта Владимира Дантеса, которые участвовал в проекте с 2015 года. Кроме Ростова ведущие побывают в Новосибирске, Сочи и Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ!

«Еда, я люблю тебя!» выходит по субботам в 12:00 на телеканале «Пятница!»

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