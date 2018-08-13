В Ростове-на-Дону два дня будут отключать свет

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-13T16:06:19+03:00

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В Ростове-на-Дону жителям микрорайона Чкаловский не повезет в ближайшее время. В некоторых домах, что в переулке Днепровский будут отключать электроэнергию. Речь идет о номерах домов 124И, 124Ж, 124Д, 124Б, 124Г, 124М, 124/7, 124Е, 124В, 124/8.

Известно, что пропустить любимые сериалы и телепередачи придется домохозяйкам, пенсионерам и школьникам, начиная со вторника 14 августа в период времени с 10 до 14 часов. На следующий день, 15 августа, ситуация повторится.

Кроме того, в донской столице запланированы отключения света и в других районах города. Они продлятся до 20 августа. Изучить, когда еще не будут работать кондиционеры и придется вынужденно размораживать холодильники, можно здесь.

А еще запастись заранее живительной влагой советуют жителям Северного. Там планируются отключения холодной воды.