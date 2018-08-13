2018-08-13T16:24:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции

Такую статистику врачи озвучили за семь месяцев этого года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции. Такую статистику врачи озвучили за семь месяцев этого года. Известно, что среди них 231 – это мужчины, остальные - женщины. Причем, почти половина этих случаев приходится на возрастную группу от 30 до 40 лет. А половой путь передачи у более, чем половины заболевших.

Медики говорят, чтобы не получить ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты важно нужно при каждом половом контакте использовать презерватив, сохранять верность своему партнеру, не употреблять наркотики и регулярно обследоваться. И, кстати, это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. А именно - с паспортом и полисом ОМС необходимо обратиться к участковому терапевту: получить направление на обследование и сдать кровь. Результат сообщается только обследуемому лицу старше 15 лет.

Доктора говорят, что своевременно обнаружение ВИЧ-инфекции у человека позволит вовремя начать лечение и предотвратить новые случаи передачи болезни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 3 по 7 сентября 2018 года: центр, Ленина, Северный и Западный жилые массивы
В Ростове-на-Дону впервые пройдут показы фестиваля уличного кино
В Ростовской области мужчина сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала
В Ростове-на-Дону два дня будут отключать свет
В Ростове-на-Дону канал «Пятница» снял программу о еде
В Ростове-на-Дону с 14 августа отключат холодную воду
Ростовчанин предложил способ ликвидировать заторы на пересечении Зорге и Стачки
В Ростове-на-Дону перевернулся МАЗ с колесами от поезда
В Ростовской области пенсионерка, забрав чужие деньги из банкомата, оказалась под следствием
В Неклиновском районе горело здание конной школы
До конца года в Ростовской области будут капитально отремонтированы свыше тысячи многоквартирных домов