СЕГОДНЯ 16:24 2018-08-13T16:24:27+03:00

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В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции. Такую статистику врачи озвучили за семь месяцев этого года. Известно, что среди них 231 – это мужчины, остальные - женщины. Причем, почти половина этих случаев приходится на возрастную группу от 30 до 40 лет. А половой путь передачи у более, чем половины заболевших.

Медики говорят, чтобы не получить ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты важно нужно при каждом половом контакте использовать презерватив, сохранять верность своему партнеру, не употреблять наркотики и регулярно обследоваться. И, кстати, это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. А именно - с паспортом и полисом ОМС необходимо обратиться к участковому терапевту: получить направление на обследование и сдать кровь. Результат сообщается только обследуемому лицу старше 15 лет.

Доктора говорят, что своевременно обнаружение ВИЧ-инфекции у человека позволит вовремя начать лечение и предотвратить новые случаи передачи болезни.