В Ростовской области мужчина сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-13T17:25:21+03:00

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Донские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в мошенничестве и кражах.

- К нам обратился житель Новочеркасска и сообщил, что стал жертвой обманщика, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Мужчина рассказал, что его знакомый, якобы собравшись в командировку, предложил снять у него квартиру.

Потерпевший согласился и отдал за аренду 15 тысяч рублей. Через месяц выяснилось, что знакомый не является владельцем жилья.

Подозреваемый - 39-летний житель города Гуково, ранее судимый за разбой. Оперативники установили причастность подозреваемого еще к одному мошенничеству и серии краж. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до девяти лет лишения свободы.

- В настоящее время мужчина заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.