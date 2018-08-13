2018-08-13T17:36:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону впервые пройдут показы фестиваля уличного кино

Фестиваль будет проходить в Донской публичной библиотеке
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: предоставлено организатором Всемирного фестиваля уличного кино в Ростове-на-Дону.Фото: предоставлено организатором Всемирного фестиваля уличного кино в Ростове-на-Дону.
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В сентябре Ростов-на-Дону присоединится к всемирному фестивалю уличного кино. Два дня (8 и 9 числа) публичная библиотека станет большим зрительным залом под открытым небом. Зрителями может стать каждый желающий.

- Жители и гости города смогут совершенно бесплатно посмотреть и проголосовать за понравившиеся ленты светом фонариков и телефонов, - сообщают организаторы, добавляя, что в субботу 8 сентября будет показана конкурсная программа 2018 года, а на следующий день ростовчане смогут посмотреть лучшие фестивальные картины за пять лет.

Напомним, всемирный фестиваль уличного кино (World Street Film Festival) - некоммерческий проект, запущенный четыре года назад.

В конкурсную программу вошли девять фильмов, снятых в 2017-2018 годах: «Взятка» (режиссер Алексей Харитонов), «Кругосветка» (Александр Фомин), «Ой» (Алла Елисеева), «Половинки» (Байбулат Батуллин), «Тёмная ночь» (Иван Плечев), «Суперприз» (Константин Челидзе), «Успех» (Валентин Сунцов), «Цугцванг» (Сергей Рамз), «Я тебя вижу» (Денис Кудрявцев).

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