Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 3 по 7 сентября 2018 года: центр, Ленина, Северный и Западный жилые массивы

СЕГОДНЯ 17:52 2018-08-13T17:52:46+03:00

Выясняем, когда и где в Ростове-на-Дону отключат горячую воду в сентябре 2018. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, когда и где в Ростове-на-Дону отключат горячую воду в сентябре 2018

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Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 3 по 7 сентября 2018 года: центр, Северный и Западный жилые массивы. Об этом уже сейчас предупреждают Ростовские теплосети. Начиная с 3 по 7 сентября в донской столице будут проходить испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность. Из-за чего будет отключена горячая вода сразу в нескольких районах города:

В центре города в пределах улиц: Набережная р. Дон – Сиверса – Маркова – Локомотивная – Мечникова – Текучева – пр. Театральный – пр. Шолохова – 22 и 21 линии, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко;

На Западном жилом массиве в пределах улиц: пр. Малиновского – Доватора – Мадояна – Стачки – Литвинова – 2я Володарского – Заводская – Каширская, а также в жилом массиве «Ливенцовка» и по улицам: Пескова, пер. Машиностроительный, С. Разина, 3я Кольцевая, Профсоюзная;

На Северном: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова;

На «Темернике» в пределах улиц: Лелюшенко – Миронова – Думенко;

В районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая – пер. Актюбинский.

По завершении работ горячее водоснабжение будет в полном объеме без дополнительного оповещения.

АЛЛО!

Рстовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44.