2018-08-14T08:12:58+03:00
Общество

Экс-министр культуры Дона стал директором Ростовского филиала ВГИК

Александр Резванов получил новую дожность
Илья БОГОМОЛОВ
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Александр Резванов в бытность работы министром.Александр Резванов в бытность работы министром.Фото: Правительство РО
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Бывший министр культуры Ростовской области Александр Резванов стал директором Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. Приказ об этом назначении подписал ректор вуза Владимир Малышев.

- Александр Резванов является эффективным управленцем в сфере культуры Ростовской области. Поздравляем его с назначением! Желаем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов! - говорится на сайте филиала.

Напомним, чиновник покинул свой пост в октябре прошлого года по собственному желанию. До этого он был министром в течение семи лет. Резванов отмечал, что после госслужбы собирается вернуться в науку, но за год это уже третий вуз, в котором он получает должность.

Добавим, что в свое время он окончил РГУ, РИНХ и СКАГС, является автором более 50 научных публикаций, 4 монографии и 5 научно-методических пособий.

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