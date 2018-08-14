Песчаный пляж под Ростовом-на-Дону оказался залит мазутом

СЕГОДНЯ 08:52 2018-08-14T14:13:38+03:00

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В Ростовской области специалисты Азово-черноморского территориального управления Росрыболовства проводят расследование загрязнения песчанного пляжа на берегу реки Дон. О ЧП сообщили жители хутора Алитуб (Аксайский район), придя на берег, который часто служит местом отдыха и купания, они обнаружили огромное пятно черной жидкости. Субстанция пахла бензином. По предварительным данным, это мазут, который был сброшен в реку, проплыващим мимо судном. Около 500 метров пляжа было испорчено. Очищать территорию пришлось с помощью тракторов.

— Мы не зафиксировали гибель рыбы. Пробы воды и песка, отобранные на месте происшествия, на данным момент исследуются, — сообщили в Росрыболовстве.

Если нарушителя установят, ему будет грозить крупный штраф за загрязнение окружающей среды.