СЕГОДНЯ 09:47 2018-08-14T09:56:08+03:00

В Ростове-на-Дону вынесут приговор боевику, который воевал в Сирии Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Абдул-Маликова Албакчиева входил в организацию, которая запрещена на территории России

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Во вторник, 14 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде (дислокация Ростов-на-Дону) будет оглашен приговор по уголовному делу в отношении Абдул-Маликова Албакчиева.

- По версии органов предварительного расследования, подсудимый с февраля по март 2015 года на территории Сирии принимал участие в ИГИЛ* (организация, запрещенная на территории России автр), - пояснили в пресс-службе суда. - Он вернулся в Россию 13 марта, после чего был задержан правоохранительными органами.

Отмечают, что при себе Абдул-Маликова Албакчиев имел самодельное взрывное устройство. Во время расследования уголовного дела свою вину не признал. Он обвиняется в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст 205.5, ч.1 ст 222.1 УК РФ.

*Организация, запрещенная на территории России.