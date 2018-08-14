2018-08-14T10:12:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропал 29-летний Святослав Цыганенко

Он пропал в воскресенье, 12 августа
Ольга ГОПАЛО
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Молодой мужчина пропал в воскресенье. Фото: "Лиза-алерт Юг".Молодой мужчина пропал в воскресенье. Фото: "Лиза-алерт Юг".
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В Ростове-на-Дону в розыск объявлени 29-летний Святослав Цыганенко. Известно, что он пропал в воскресенье, 12 августа. Однако он вышел из своего дома, расположенного на улице Односторонняя. Однако с тех пор о его местонахождении не знают ни родные, ни близкие.

- В тот день Святослав был одет в светло-серые шорты выше колена, - рассказали волонтеры, занимающие его поисками. - А также на парне было сине-голубые кроссовки со светоотражающими вставками. Известно, что рост мужчины - 185 сантиметров, волосы темные, прямые, глаза голубые.

Сообщается, что молодой мужчина нуждается в медицинской помощи. В настоящее время листовки с его изображением развешивают по всему городу - на остановках общественного транспорта, в крупных торговых центрах и вокзалах. Волонтеры просят горожан не проходить мимо. И, если вы что-то знаете о местонахождении Святослава Цыганенко, звоните по телефонам указанным ниже.

АЛЛО!

Номера телефонов: 8-800-700-54-52 или 02.

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