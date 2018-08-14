В Ростове-на-Дону на восстановление дома, где во время ЧМ-2018 произошел крупный пожар, выделили 7,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-14T11:35:19+03:00

Девять семей погорельцев так и не смогли вернуться в свои квартиры, уничтоженные огнем, и живут в маневренном фонде

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Гордума южной столицы приняла решение о выделении из бюджета 7 млн 474 тысячи рублей на проведение капремонта крыши многоквартирного дома на 1-ой Линии, 60 (по соседству с Театральной площадью, где располагалась фан-зона ЧМ-2018), в котором произошел крупный пожар 19 июня - аккурат во время матча между сборными России и Египта.

- Всего в этом доме 157 квартир, в которых проживают 329 человек, - сообщил в ходе заседания думы глава администрации Пролетарского района Егор Долматов. – Когда произошел пожар, были эвакуированы 111 семей – это 269 человек. По результатам обследования наиболее пострадавших от огня 1-го и 2-го подъездов, проведенного на следующий день, выяснилось, что 14 квартир в них практически не пострадали (только в трех были повреждены двери), в восемнадцати – незначительно были залиты потолки и пол, в двадцати семи – последствия залива оказались серьезнее, а вот четыре – выгорели полностью и семь были сильно залиты водой.

В настоящее время, отметил Долматов, в маневренном фонде остаются девять семей – это двадцать шесть человек, включая девятерых детей.

Вместе с тем, чтобы дом вообще нормально «вошел» в зимний период, необходимо восстановить его кровлю и перекрытия, на это и нужна искомая сумма. О том, когда и за чей счет будут восстановлены сгоревшие квартиры, пока не сообщается.

Напомним, площадь возгорания составила 400 кв. метров, в тушении пожара участвовали около сотни огнеборцев, двадцать единиц техники. Дым от пожара распространился на сотни метров вокруг, однако фан-зону из-за ЧП закрывать не стали.