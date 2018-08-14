2018-08-14T11:35:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на восстановление дома, где во время ЧМ-2018 произошел крупный пожар, выделили 7,5 млн рублей

Девять семей погорельцев так и не смогли вернуться в свои квартиры, уничтоженные огнем, и живут в маневренном фонде
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фото пожара было опубликовано в группе ВК "Ростов Главный".Фото пожара было опубликовано в группе ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Гордума южной столицы приняла решение о выделении из бюджета 7 млн 474 тысячи рублей на проведение капремонта крыши многоквартирного дома на 1-ой Линии, 60 (по соседству с Театральной площадью, где располагалась фан-зона ЧМ-2018), в котором произошел крупный пожар 19 июня - аккурат во время матча между сборными России и Египта.

- Всего в этом доме 157 квартир, в которых проживают 329 человек, - сообщил в ходе заседания думы глава администрации Пролетарского района Егор Долматов. – Когда произошел пожар, были эвакуированы 111 семей – это 269 человек. По результатам обследования наиболее пострадавших от огня 1-го и 2-го подъездов, проведенного на следующий день, выяснилось, что 14 квартир в них практически не пострадали (только в трех были повреждены двери), в восемнадцати – незначительно были залиты потолки и пол, в двадцати семи – последствия залива оказались серьезнее, а вот четыре – выгорели полностью и семь были сильно залиты водой.

В настоящее время, отметил Долматов, в маневренном фонде остаются девять семей – это двадцать шесть человек, включая девятерых детей.

Вместе с тем, чтобы дом вообще нормально «вошел» в зимний период, необходимо восстановить его кровлю и перекрытия, на это и нужна искомая сумма. О том, когда и за чей счет будут восстановлены сгоревшие квартиры, пока не сообщается.

Напомним, площадь возгорания составила 400 кв. метров, в тушении пожара участвовали около сотни огнеборцев, двадцать единиц техники. Дым от пожара распространился на сотни метров вокруг, однако фан-зону из-за ЧП закрывать не стали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на улице Профсоюзной построят детскую поликлинику
В Волгодонске потушили возгорание в резервуаре с мазутом
В Ростове-на-Дону боевика, который воевал в Сирии, приговорили к девяти годам
"Провода рвутся - техника горит": Жители хутора Ленинакан просят помощи в решении их проблемы
В Ростове-на-Дону светофор и дорожные знаки на проспекте Стачки появятся до 24 сентября
В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Пушкинской жалуются на ямы-выбоины и перекрытый въезд во дворы
«Ржавая вода с запахом болота»: несколько лет жители одного из хуторов Ростовской области сидят без питьевой воды
В Ростове-на-Дону пропал 29-летний Святослав Цыганенко
В Ростове-на-Дону вынесут приговор боевику, который воевал в Сирии
Песчаный пляж под Ростовом-на-Дону оказался залит мазутом
Экс-министр культуры Дона стал директором Ростовского филиала ВГИК
Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 3 по 7 сентября 2018 года: центр, Ленина, Северный и Западный жилые массивы
В Ростове-на-Дону впервые пройдут показы фестиваля уличного кино
В Ростовской области мужчина сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала
В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции
В Ростове-на-Дону два дня будут отключать свет
В Ростове-на-Дону канал «Пятница» снял программу о еде
В Ростове-на-Дону с 14 августа отключат холодную воду
Ростовчанин предложил способ ликвидировать заторы на пересечении Зорге и Стачки
В Ростове-на-Дону перевернулся МАЗ с колесами от поезда
В Ростовской области пенсионерка, забрав чужие деньги из банкомата, оказалась под следствием
В Неклиновском районе горело здание конной школы
До конца года в Ростовской области будут капитально отремонтированы свыше тысячи многоквартирных домов