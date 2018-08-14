«Ржавая вода с запахом болота»: несколько лет жители одного из хуторов Ростовской области сидят без питьевой воды

СЕГОДНЯ 12:06 2018-08-14T12:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакцию «Комсомолки» по электронной почте обратились жители хутора Крюково Куйбышевского района Ростовской области. Трудно представить такую ситуацию в современное время, но здесь - на улице Южной, старики и семьи с маленькими детьми вот уже который год мучаются без питьевой воды. Из кранов она течет по часам, а иногда и вообще отсутствует. Да и качество этой воды явно не соответствует никаким нормам - осадок ржавого цвета, жуткий болотный запах. Так и до кишечных инфекций не далеко или отравлений каких-нибудь.

- Мы платим за эту воду, при том что по факту ею не пользуемся, - пишут местные жители. - Дело в том, что когда во всем хуторе меняли трубы центрального трубопровода, нашу улицу почему-то незаслуженно обошли стороной - то ли поленились, то ли денег не хватило - кто уж теперь разберет. Но факт остается фактом - Теперь из-за непригодных труб мы просто не можем пользоваться тем, за что платим. Да и пить такую воду или готовить на ней может быть просто опасно для здоровья. Спасает только бутилированная вода из магазина, но это же не дело?! На наши обращения никто нереагирет. Может, быть о нас услышат областные власти и кто-то все-таки поможет в этой беде?! Ведь на самом деле ситуация аховая. Приезжайте: сами все увидите!

На злополучной улице живут дети и старики, которые вынуждены пользоваться этой водой (слева). Фото: архив читателей.

К слову, вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности. Пишите (не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp и электронку. Давайте месте делать наш любимый Ростов лучше!

КОНКРЕТНО

Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.