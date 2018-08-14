2018-08-14T12:27:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Пушкинской жалуются на ямы-выбоины и перекрытый въезд во дворы

Из-за этого затруднен проезд скорым и другим авто экстренных служб
Ольга ГОПАЛО
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Теперь во двор не заехать. Фото: архив читателейТеперь во двор не заехать. Фото: архив читателей
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В редакцию «Комсомолки» по номеру Whathap обратились жители дома на улице Пушкинской, 197 в Ростове-на-Дону.

- Несмотря на то, что наш дом находится в центре города, живем мы - хуже, чем на окраине, - пишут жильцы. - С фасада, что выходит на улицу Пушкинскую - все хорошо: благоустроенные газоны, лавочки и пешеходные дорожки. А вот с тыльной стороны - как у хозяина плохого заднего двора: ямы в выбоинах, по которым не то что пройти, на машине жильцам передвигаться без вреда для техники невозможно. Внутренние проезды испещрены ямами. Да к тому же въезд с улицы Горького закрыли бетонным шлагбаумом, через который нельзя проехать. Из-за этого подъезд к нашим пяти окрестным домам ограничился до одного. Машины стоят вдоль плотными рядами. И, не дай Бог что случись - не проехать даже скорой. Пожалуйста, очень надеемся на помощь и то, что компетентные органы, наконец, наведут и здесь порядок. И тогда, за город будет не стыдно перед теми же туристами, которые случайно свернув за красивый фасад не придут в ужас от увиденного.

С фасада, что выходит на улицу Пушкинскую - все хорошо — благоустроенные газоны, лавочки и пешеходные дорожки. А вот с тыльной стороны. Фото: архив читателей

С фасада, что выходит на улицу Пушкинскую - все хорошо — благоустроенные газоны, лавочки и пешеходные дорожки. А вот с тыльной стороны. Фото: архив читателей

К слову, вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности. Пишите (не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp и электронку. Давайте месте делать наш любимый Ростов лучше!

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Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.

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