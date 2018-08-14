2018-08-14T12:33:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону светофор и дорожные знаки на проспекте Стачки появятся до 24 сентября

С жалобой в "Комсомолку" обратились наши читатели, проблему чиновники обещают решить
Ольга ГОПАЛО
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С жалобой в "Комсомолку" обратились наши читатели.С жалобой в "Комсомолку" обратились наши читатели.Фото: Ольга Крыльцова
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Еще в марте этого года в "Комсомолке" в рубрике "Добро пожаловаться" мы опубликовали жалобу одного из читателей под заголовком «Установите светофор при повороте с Сиверса на Стачки». Вот что по этому поводу ответили в Администрации города Ростова-на-Дону.

- Были осуществлены замеры интенсивности пешеходного потока по путепроводу Стачки в утреннее и вечернее время, интенсивности транспортного потока с проспекта Стачки на съезд проспекта Сиверса, - говорится в официальном ответе чиновников. - По итогам проведенного анализа запланированы мероприятия по организации пешеходного перехода через проезжую часть съезда с путепровода Стачки в направлении проспекта Сиверса. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости», устройство шумовых полос, установка светофора Т7. Завершить весь комплекс мероприятий планируется до 24 сентября.

КОНКРЕТНО

Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.

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