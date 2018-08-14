2018-08-14T12:41:24+03:00
Общество

"Провода рвутся - техника горит": Жители хутора Ленинакан просят помощи в решении их проблемы

Столбы, трансформатор и электропровода не менялись там, начиная с 1973 года.
Поделиться:
Жители просят помочь решить их проблему.Жители просят помочь решить их проблему.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомольской правды» по электронной почте в рубрику "Добро пожаловаться" пришло письмо от Елены Царегородцевой.

- Уважаемая редакция газеты «КП»! - пишет Елена Арнольдовна. - К вам обращаются жители хутора Ленинакан Мясниковского района Ростовской области! У нас проблема, которую не можем решить ни мы сами, ни администрация Чалтыря! В нашем хуторе Ленинакан проблема со светом. Столбы, трансформатор и электропровода не менялись, начиная с 1973 года. При этом хутор растет — появляются новые дома, здания и так далее. Следовательно, увеличивается и нагрузка на сети, с которой уже не справляются провода и трансформаторы! Летом от жары напряжение на выходе от 139 до160, а иногда и 190 В. У местных жителей бытовая техника выходит из строя!

Но и зимой не лучше - от мороза, осенью и весной от ветров рвутся провода. На новых улицах хутора стоят новые железобетонные столбы, с новой проводкой и трансформатором, а на старых улицах остается все по-старому. Мы обращались и не раз в администрацию Чалтырь и лично к главе: писали письма, приезжали на приемы, собирали в хуторе собрания. Но на наши письма приходили ответы, или проще говоря, отписки. Мы просили произвести реконструкцию электросетей, столбов и трансформатора!

Наконец, из скудного бюджета выделили деньги на ремонт электрооборудования! Об этом пришел официальный ответ от администрации на электронный адрес. В итоге, в XXI в хуторе поставили три деревянных (!!!) столба. Разве это не пережиток прошлого?! Неужели нельзя было убрать все старое и поставить новые железобетонные столбы, провода и трансформатор. Помогите нам. Может, общими усилиями мы будем все таки жить в XXI веке.

К слову, вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности. Пишите (не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp и электронку. Давайте месте делать наш любимый Ростов лучше!

КОНКРЕТНО

Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на улице Профсоюзной построят детскую поликлинику
В Волгодонске потушили возгорание в резервуаре с мазутом
В Ростове-на-Дону боевика, который воевал в Сирии, приговорили к девяти годам
В Ростове-на-Дону светофор и дорожные знаки на проспекте Стачки появятся до 24 сентября
В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Пушкинской жалуются на ямы-выбоины и перекрытый въезд во дворы
«Ржавая вода с запахом болота»: несколько лет жители одного из хуторов Ростовской области сидят без питьевой воды
В Ростове-на-Дону на восстановление дома, где во время ЧМ-2018 произошел крупный пожар, выделили 7,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону пропал 29-летний Святослав Цыганенко
В Ростове-на-Дону вынесут приговор боевику, который воевал в Сирии
Песчаный пляж под Ростовом-на-Дону оказался залит мазутом
Экс-министр культуры Дона стал директором Ростовского филиала ВГИК
Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 3 по 7 сентября 2018 года: центр, Ленина, Северный и Западный жилые массивы
В Ростове-на-Дону впервые пройдут показы фестиваля уличного кино
В Ростовской области мужчина сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала
В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции
В Ростове-на-Дону два дня будут отключать свет
В Ростове-на-Дону канал «Пятница» снял программу о еде
В Ростове-на-Дону с 14 августа отключат холодную воду
Ростовчанин предложил способ ликвидировать заторы на пересечении Зорге и Стачки
В Ростове-на-Дону перевернулся МАЗ с колесами от поезда
В Ростовской области пенсионерка, забрав чужие деньги из банкомата, оказалась под следствием
В Неклиновском районе горело здание конной школы
До конца года в Ростовской области будут капитально отремонтированы свыше тысячи многоквартирных домов