"Провода рвутся - техника горит": Жители хутора Ленинакан просят помощи в решении их проблемы

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-14T12:41:24+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» по электронной почте в рубрику "Добро пожаловаться" пришло письмо от Елены Царегородцевой.

- Уважаемая редакция газеты «КП»! - пишет Елена Арнольдовна. - К вам обращаются жители хутора Ленинакан Мясниковского района Ростовской области! У нас проблема, которую не можем решить ни мы сами, ни администрация Чалтыря! В нашем хуторе Ленинакан проблема со светом. Столбы, трансформатор и электропровода не менялись, начиная с 1973 года. При этом хутор растет — появляются новые дома, здания и так далее. Следовательно, увеличивается и нагрузка на сети, с которой уже не справляются провода и трансформаторы! Летом от жары напряжение на выходе от 139 до160, а иногда и 190 В. У местных жителей бытовая техника выходит из строя!

Но и зимой не лучше - от мороза, осенью и весной от ветров рвутся провода. На новых улицах хутора стоят новые железобетонные столбы, с новой проводкой и трансформатором, а на старых улицах остается все по-старому. Мы обращались и не раз в администрацию Чалтырь и лично к главе: писали письма, приезжали на приемы, собирали в хуторе собрания. Но на наши письма приходили ответы, или проще говоря, отписки. Мы просили произвести реконструкцию электросетей, столбов и трансформатора!

Наконец, из скудного бюджета выделили деньги на ремонт электрооборудования! Об этом пришел официальный ответ от администрации на электронный адрес. В итоге, в XXI в хуторе поставили три деревянных (!!!) столба. Разве это не пережиток прошлого?! Неужели нельзя было убрать все старое и поставить новые железобетонные столбы, провода и трансформатор. Помогите нам. Может, общими усилиями мы будем все таки жить в XXI веке.

К слову, вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности. Пишите (не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp и электронку. Давайте месте делать наш любимый Ростов лучше!

КОНКРЕТНО

Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.