СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-14T13:12:58+03:00

В Ростове-на-Дону боевика, который воевал в Сирии, приговорили к девяти годам Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 14 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении Абдул-Маликова Албакчиева, который обвинялся в участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия (во время задержания при нем было самодельное взрывное устройство).

- По версии органов предварительного расследования, подсудимый с февраля по март 2015 года на территории Сирии принимал участие в ИГИЛ* (организация, запрещенная на территории России автр), - пояснили в пресс-службе суда. - Он вернулся в Россию 13 марта, после чего был задержан правоохранительными органами.

Абдул-Маликова Албакчиев свою вину не признал. Приговор суда — девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

*Организация, запрещенная на территории России.