2018-08-14T13:36:26+03:00
Общество

В Волгодонске потушили возгорание в резервуаре с мазутом

Площадь пожара составила 1400 квадратных метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место пожара.Место пожара.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Во вторник, 14 августа, в 09:56 в службы экстренного реагирования Волгодонска поступило сообщение о пожаре на улице 4-я Заводская, где загорелся мазут в резервуаре.

- Локализовать огонь удалось в 11:25, а через полчаса полностью ликвидировать, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания 1400 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как пояснили в региональной службе спасения, для ликвидации пожара от МЧС привлекались 35 человек личного состава, которые задействовали 11 единиц техники. В причинах произошедшего еще разбираются специалисты.

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