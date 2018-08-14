В Ростове-на-Дону на улице Профсоюзной построят детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-14T14:12:35+03:00

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Управление капитального строительства Ростова-на-Дону разместило на сайте государственных закупок заявку на тендер среди подрядчиков. Предполагается, что победитель займется строительством поликлиники на улице Профсоюзной. Деньги, а на здание нового медицинского учреждения планируется выделить свыше 339 млн рублей, выделяет донская столица.

Напомним, в Суворовском жилом районе этой осенью откроется новое медучреждение на 1000 посещений в сутки.

- Поликлинику за счет собственных средств и в соответствии с техническим заданием, которое подготовила администрация города, построил застройщик, - пояснили в мэрии. - Он же будет заниматься регистрацией права собственности и вводом объекта в эксплуатацию, а после этого муниципалитет ее выкупит.

Параллельно учреждение будет оснащаться медицинским оборудованием. По предварительным оценкам, на закупку потребуется порядка 35 млн рублей.