2018-08-14T17:48:30+03:00
Происшествия

Оторвавшаяся ветка дерева рухнула на лотки с фруктами в центре Ростова-на-Дону

Люди не пострадали
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото пользователя ВК Лики Шатуновской из группы "Ростов Главный".Фото пользователя ВК Лики Шатуновской из группы "Ростов Главный".
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Торговцев фруктами на автобусной остановке в районе Центрального рынка в Ростове постигла кара. В социальной сети появились фотографии большой ветки дерева, которая рухнула прямо на разложенный у проезжей части товар.

- Пострадавших, кроме фруктов, нет. Но куда смотрит администрация города? Ни ветра, ничего такого. Ветка просто отвалилась, - возмущается авто снимков Лика Шатуновская.

В комментариях ростовчане иронизируют, что это новый способ борьбы со стихийными рынками. Многие жалуются, что товары, разложенные на остановках, мешают им пройти. По поводу же падающих веток, люди уверены, что городе этим никто не занимается, так как количество подобных происшествий достаточно велико.

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