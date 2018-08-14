2018-08-14T18:06:09+03:00
Общество

1,7 тысячи жителей Ростовской области остались без газа из-за долгов

Их отключили работники газовой службы
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовские газовики сообщают, что в июле текущего года отключили за долги 1720 потребителей. Данные должники не выплатили поставщикам газа в общей сложности 25,6 миллиона рублей.

- Всего же с начала 2018 года отключено уже 8059 должников. Общая сумма их долга достигла 172 миллиона рублей, - уточняется на сайте компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». - Согласно законодательству, если абонент игнорирует оплату квитанций, поставщик имеет право приостановить газоснабжение неплательщику. Для того чтобы восстановить поставку газа абоненту придется оплатить не только сумму долга, но и сумму отключения и повторного подключения к системе газоснабжения.

Специалисты компании напоминают, что взыскание долга проходит в судебном порядке с возмещением судебных издержек. Если неплательщик игнорирует решение суда, приставы могут наложить арест на его имущество и ограничить выезд должника за границу.

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