На Дону на недобросовестных застройщиков возбудили 19 уголовных дел

СЕГОДНЯ 08:22 2018-08-15T08:24:49+03:00

Губернатору отчитались не только чиновники, но и застройщики. Фото: Правительство РО

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На совещании в правительстве Ростовской области обсудили ситуацию с долгостроями. Как пояслили в пресс-службе губернатора, в регионе разработана «дорожная карта» по завершению до 2021 года строительства объектов, включенных в реестр проблемных. В текущем году планируется достроить 14 таких домов. Также в зоне риска объекты долевого строительства, которые возводятся с отставанием от графика. В нее вошли 46 застройщиков в семи муниципальных образованиях области.

Одна из причин появления долгостроев - противоправные действия ряда компаний. В прошлом году было выявлено восемь фактов нецелевого расходования средств дольщиков на общую сумму 184 миллиона рублей. За первое полугодие 2018 года таких случаев выявлено еще четыре – на 39 миллионов.

По информации региональной службы Госстройнадзора, в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено уже 19 уголовных дел. Губернатор области поручил ввести ежемесячный мониторинг каждого объекта долевого строительства. Оценку рисков по ним поручено проводить министретсву строительства и главам территорий.