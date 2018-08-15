На Дону на недобросовестных застройщиков возбудили 19 уголовных дел
На совещании в правительстве Ростовской области обсудили ситуацию с долгостроями. Как пояслили в пресс-службе губернатора, в регионе разработана «дорожная карта» по завершению до 2021 года строительства объектов, включенных в реестр проблемных. В текущем году планируется достроить 14 таких домов. Также в зоне риска объекты долевого строительства, которые возводятся с отставанием от графика. В нее вошли 46 застройщиков в семи муниципальных образованиях области.
Одна из причин появления долгостроев - противоправные действия ряда компаний. В прошлом году было выявлено восемь фактов нецелевого расходования средств дольщиков на общую сумму 184 миллиона рублей. За первое полугодие 2018 года таких случаев выявлено еще четыре – на 39 миллионов.
По информации региональной службы Госстройнадзора, в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено уже 19 уголовных дел. Губернатор области поручил ввести ежемесячный мониторинг каждого объекта долевого строительства. Оценку рисков по ним поручено проводить министретсву строительства и главам территорий.