Из-за халатного отношения горожан в Ростове-на-Дону могут начаться пожары

СЕГОДНЯ 08:36 2018-08-15T08:39:59+03:00

Пожар в Ростове в аналогичном периоде прошлого года. Фото Антона Побережного из группы ВК "Ростов Главный".

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Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону напомнило горожанам о высокой пожароопасности. По информации Ростовского гидрометцентра, 15-17 августа в донской столице она сохранится на уровне 4 класса. Чтобы не допустить ландшафтных пожаров, возгораний в городских лесах и на поросших травой территориях, а также бытовых пожаров спасатели рекоммендуют строго соблюдать правила безопасности.

- Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, - напоминают сострудники ГУ МСЧ по Ростовской области.

Если же ЧП все-таки произошло, граждане должны незамедлительно сообщить об этом по номерам «101» или «112».

Кстати, 14 августа в 18:42 в Ростове в переулке Араратском произошел пожар в блоке гаражей. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь потушили через полчаса. Пострадавших нет. От МЧС привлекались 13 человек и 3 единицы техники.