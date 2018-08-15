В Ростовской области число заразившихся Крымской геморрагической лихорадкой выросло до 26 человек

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-15T10:44:59+03:00

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В Ростовской области стало известно еще об одном заболевшем Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются клещи. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор. Таким образом опасную болезнь диагностировали у 26 дончан. По прежнему в лидерах Сальский район - там по четыре случая. На втором и третьем местах — Ремонтненский и Целинский. Кроме того, есть заболевшие в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Белокалитвинском, Волгодонском, Аксайском районах. В Дубовском, Целинском и Пролетарском районах - по два случая.

Известно, что в минувшем году - на ту же дату было гораздо больше пострадавших, 37 человек. Медики советуют после встречи с кровопийцей не заниматься самолечением, а срочно обращаться в травмпункт. Там пациенту помогут снять насекомое, а заодно определить - опасен клещ или нет. Плюс ко всему предупредят, что даже при малейшем подъеме температуры важно обращаться к врачам.