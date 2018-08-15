Удар в затылок: в Ростове-на-Дону один пешеход вырубил другого на "зебре"

СЕГОДНЯ 10:46 2018-08-15T10:51:11+03:00

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В социальной сети ростовчане обсуждают видео инцидента, произошедшего на пешеходном переходе через проспект Космонавтов. Камера авторегистратора зафиксировала, как один из переходящих дорогу молодых людей неожиданно ударил второго.

На ролике видно, как прямя перед машиной "по зебре" спокойно идут двое парней, а следом их бегом догоняет третий. Он наносит одному из впередиидущих удар в затылок, и тот падает на асфальт без чувств, даже не выставив руки перед собой. Хозяин автомобильной камеры рассказал, что не уехал с места происшествия, а встал на "аварийку", взял аптечку и поспешил на помощь пострадавшему.

- Он пришел в себя не сразу, первую помощь оказали с осторожностью. Через три-пять минут он уже шатаясь стоял на ногах, ему аккуратно промывали разбитую голову перекисью. Приехала скорая, парня забрали, - повествует водитель. - С ним был его друг, который и рассказал, что они повздорили с какой-то незнакомой компанией, после чего разошлись, а в конце "зебры" один из них догнал и ударил его друга.

rostov_roads Неизвестный напал на пешехода на ул. Космонавтов.

Автомобилист посоветовал парню написать заявление в полицию и пообещал прислать видео с регистратора, на котором запечатлен момент удара. По словам мужчины, пострадавшего подлечили, а дело все-таки было возбужено, так его в качестве свидетеля позже оправшивал участковый.

Ролик собрал сотни гневных комментариев. Ростовчане осуждают нападавшего за то, что он ударил со спины. Люди посчитали такое поведение низким, даже при условии, что между молодыми людьми мог быть серьезный конфликт.