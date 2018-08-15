В Ростове-на-Дону Интернет-пользователи застукали полицейское авто на парковке для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:57 2018-08-15T10:57:42+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось фото, под которым уже больше восьми десятков комментариев. На снимке, сделанном у одного из торговых центров города, стоит полицейская машина. Все бы ничего, вот только место стоянки стражи порядка выбрали не совсем удачное - парковочные места для инвалидов. Чем и вызвали бурную дискуссию в одном из городских пабликов, а также ехидные сообщения от горожан. Однако за стражей порядка вступился один из ростовчан, который написал:

- Согласно правилам дорожного движения им разрешается, так как это спецмашина выполняет спецзадание, она может стать и на проезжей части.

Известно, что для обычных автомобилистов штраф за такую парковку составлял бы пять тысяч рублей. Кроме того, многим на память пришли плакаты, которые до сих пор остались на некоторых улицах. Они гласят: «Забрал мое место - забери мои болезни».

К слову, под постом с фото меньше чем за сутки почти четыреста лайков.