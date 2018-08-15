2018-08-15T11:14:48+03:00
Происшествия

В городе Шахты мужчина зарезал хозяйку дома, после чего напал с ножом на 12-летнюю девочку

Злоумышленника удалось остановить
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Шахтах задержали подозреваемого в убийствеВ Шахтах задержали подозреваемого в убийствеФото: СУ СК России по РО
Изменить размер текста:

В городе Шахты задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в убийстве и попытке зарезать девочку. Как говорится в официальном сообщении следственного комитета, трагедия случилась в понедельник, 13 августа. Без всякой причины мужчина напал с ножом на 69-летнюю хозяйку дома, а когда она скончалась, тут же переключился на 12-летнюю внучку погибшей.

- После того, как ребенок начал кричать и звать на помощь, злоумышленник, опасаясь быть застигнутым на месте происшествия, скрылся, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Девочке была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

Подозреваемого (раньше был судим за разбой и наркотики) удалось задержать, после чего отправить в следственный изолятор. Уже известно, что следователь намерен назначить судебно-психиатрическую экспертизу с целью установления его состоянии в момент совершения преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В жару часть Ростова-на-Дону останется без холодной воды
В Ростовской области на федеральных траcсах ограничили движение из-за жары
В Новочеркасске опровергают информацию о появлении маньяка-педофила
В Ростове-на-Дону разыскивают преступника, который задушил супругов-пенсионеров
Пловчиха Юлия Ефимова подтвердила звание «Лучшей попы России»
В Ростове-на-Дону жители улицы Орбитальной жалуются на заросли амброзии
В Ростовской области зарегистрирована заявка на проведение референдума по теме изменения пенсионной системы
В Ростове-на-Дону пара занялась сексом на лавке у всех на виду
Украинец пытался ввезти в Ростовскую область 358 пачек сигарет в бензобаке своей "семерки"
«За красивые глаза и большую грудь»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой рассказали, за что можно любить
«Все было хорошо, пока не купил тестер»: В Ростове-на-Дону покупатель нашел арбуз с трехкратным превышением нитратов
В Ростове-на-Дону BMW X5 не уступил Daewoo Nexia: пострадали трое детей
В Ростовской области три тысячи человек воссоздадут события прорыва на Миус-фронте
В Ростовской области 322 автобуса перевозили пассажиров, будучи технически неисправны
Полмиллиона подписчиков: Звезда Playboy Мария Лиман отметила событие фото в кружевном боди
В Ростове-на-Дону Интернет-пользователи застукали полицейское авто на парковке для инвалидов
Удар в затылок: в Ростове-на-Дону один пешеход вырубил другого на "зебре"
В Ростовской области число заразившихся Крымской геморрагической лихорадкой выросло до 26 человек
Из-за халатного отношения горожан в Ростове-на-Дону могут начаться пожары
На Дону на недобросовестных застройщиков возбудили 19 уголовных дел
1,7 тысячи жителей Ростовской области остались без газа из-за долгов
Оторвавшаяся ветка дерева рухнула на лотки с фруктами в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улице Профсоюзной построят детскую поликлинику
В Волгодонске потушили возгорание в резервуаре с мазутом
В Ростове-на-Дону боевика, который воевал в Сирии, приговорили к девяти годам
"Провода рвутся - техника горит": Жители хутора Ленинакан просят помощи в решении их проблемы