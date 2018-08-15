В городе Шахты мужчина зарезал хозяйку дома, после чего напал с ножом на 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:02 2018-08-15T11:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Шахты задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в убийстве и попытке зарезать девочку. Как говорится в официальном сообщении следственного комитета, трагедия случилась в понедельник, 13 августа. Без всякой причины мужчина напал с ножом на 69-летнюю хозяйку дома, а когда она скончалась, тут же переключился на 12-летнюю внучку погибшей.

- После того, как ребенок начал кричать и звать на помощь, злоумышленник, опасаясь быть застигнутым на месте происшествия, скрылся, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Девочке была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

Подозреваемого (раньше был судим за разбой и наркотики) удалось задержать, после чего отправить в следственный изолятор. Уже известно, что следователь намерен назначить судебно-психиатрическую экспертизу с целью установления его состоянии в момент совершения преступления.