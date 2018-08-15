Полмиллиона подписчиков: Звезда Playboy Мария Лиман отметила событие фото в кружевном боди

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-15T11:10:45+03:00

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Красавица из Ростова-на-Дону Мария Лиман стала известна широкой общественности после того, как ее снимки появились на обложке журнала Playboy. После этого модель стали приглашать на популярные шоу, а так звать на радио. И каждое ее появление на публике было настолько эпатажным, что вызывало неподдельный интерес к персоне юной особы.

Но на этом сексуального вида брюнетка не остановилась - она попробовала себя в роли актрисы, и даже снялась в нескольких сериалах. А теперь мечтает о голливудской карьере.

liman_maria 500 P.S. Юбилей

Вместе с наполеоновскими планам модели растет и ее армия поклонников, ведь ростовчанка каждый день публикует в своем Инстаграм снимки, которые невозможно перелистнуть. Некоторые настолько откровенные, что заботливые подписчики напоминают ей про то, что на свете существует одежда. Правда, соблазнительные формы и сексуальные образы уже оценили полмиллиона человек. Эту дату Мария и отметила очередной фотокарточкой. На ней она с цифрой «500» из воздушных шаров и кружевном боди, которое подчеркивает достоинства его обладательницы.

Однако некоторые поклонники не сразу поняли в чем дело. Некоторые посчитали, что пятьсот - это количество покоренных Лиман сердец.