В Ростовской области 322 автобуса перевозили пассажиров, будучи технически неисправны

СЕГОДНЯ 11:11 2018-08-15T11:11:16+03:00

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Донские автоинспекторы проверили общественный транспорт Ростовской области. В течение трех недель они следили за состоянием автобусов, которые выходили на маршруты, а также за соблюдением водителями правил дорожного движения.

Результаты таковы. Проверили 5727 автобусов, из них, как оказалось, 322 эксплуатировались с техническими неисправностями. В отношении 82 должностных лиц, осуществлявших выпуск данных транспортных средств на линию, возбуждены дела об административных правонарушениях.

- За различные нарушения ПДД РФ к ответственности привлечены более 2,5 тысяч водителей (кто-кто проехал на красный, кто-то забыл включить поворотник или говорил по сотовому телефону - автр), - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД РО. - Кроме того, выявлен 151 факт эксплуатации автобусов с неустановленными, неработающими или неисправными тахографами.