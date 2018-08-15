2018-08-15T11:30:51+03:00
Общество

В Ростовской области три тысячи человек воссоздадут события прорыва на Миус-фронте

Посмотреть на действо 26 августа 2018 приглашают всех желающих
Ольга ГОПАЛО
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В этом году исполняется 75 лет подвигу на Миус-фронте. Фото: правительство РО.В этом году исполняется 75 лет подвигу на Миус-фронте. Фото: правительство РО.
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В Ростовской области планируется масштабная реконструкция прорыва на Миус-фронте. Как рассказали организаторы, участие в нем примут больше трех тысяч человек не только из Ростова-на-Дону, но и других городов России. А посмотреть на действо приглашают всех желающих. Зрелищное мероприятие состоится совсем скоро - 26 августа 2018 года на территории Матвеево-Курганского района в балке Туркова, что восточнее села Рясное. Событие посвящено боям на южном направлении. В этом году исполняется 75 лет подвигу на Миус-фронте.

- При проведении мероприятия будут воссозданы действия военнослужащих Советской Армии при прорыве оборонительной системы врага в августе 1943 года, - рассказали организаторы. - В масштабной реконструкции примет участие около 250 членов из 23 военно-исторических клубов.

Кроме того, жителям региона напомнили, что каждый может внести посильную помощь в воссоздании музея «Самбекские высоты». Подробнее об этом можно будет узнать на сайте благотворительного фонда с одноименным названием.

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